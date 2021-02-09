البرغوثي لـ وطن: حوار الفصائل انتهى بنجاح بالتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات وإطلاق الحريات العامة وحيادية الأجهزة الأمنية 

وطن: انتهى مساء اليوم الأربعاء في القاهرة اجتماع الفصائل الذي استمر على يومين بنجاح وتوافق على مجمل القضايا التي طرحت للنقاش.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي من القاهرة لوطن ان اجتماع القاهرة انتهى بنجاح وصدر بيان مشترك بنتائجه.

وأوضح البرغوثي انه جرى الاتفاق على كل آليات إجراء الانتخابات بنزاهة كاملة وتم إقرار العديد من القرارات المتصلة بالانتخابات أهمها رفض الاعتقالات والملاحقة السياسية وإطلاق الحريات العامة وهي ظروف ضرورية لإنجاح الانتخابات، اضافة الى ضمان العدالة في الوصول الى وسائل الإعلام وحيادية الأجهزة الأمنية بالكامل في الضفة وغزة وعدم تداخلها في الانتخابات.

ولفت البرغوثي انه جرى التوافق على معالجة كل آثار وتداعيات الانقسام بكل جوانبها على أسس وطنية، ومن خلال لجنة سيتم تشكيلها على أن تقدم تقريرا للرئيس والحكومة من أجل التنفيذ، كما جرى الاتفاق على تقديم توصية لتعديل قانون الانتخابات بتخفيض سن الترشح رسوم التسجيل والتأمين وإلغاء فكرة عدم المحكومية وزيادة نسبة مشاركة المرأة الى 30% .

كما جرى التوافق على عقد لقاء آخر في القاهرة في آذار المقبل من أجل بحث المجلس الوطني وانتخاباته.

ولفت البرغوثي انه جرى التوافق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق ومنع اي جهة قضائية من التدخل .

ولفت البرغوثي ان وزير المخابرات المصرية حصر الجلسة الختامية من الحوار الذي انتهى بنجاح.

وحصلت وكالة وطن للانباء على البيان الختامي الصادر عن حوار الفصائل الفلسطينية .