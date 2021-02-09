"سوا" تطلق حملة توعية للأمان على الإنترنت

وطن: بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، أطلقت مؤسسة سوا حملة توعية للأمان على الإنترنت. علما ان سوا المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بصفة الشريك الموثوق للفيسبوك انستغرام ومسنجر، ما يمكنها من طلب شطب الحسابات التي ارتكب أصحابها جرائم الابتزاز الالكتروني وخلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ.

ومن جانبه قال المستشار القانوني لمؤسسة سوا "المحامي جلال خضر" ان قضية الأمان على الإنترنت من القضايا المنتشرة في مجتمعنا، علما ان الابتزاز الإلكتروني واحدة من الجرائم التي تضاعفت بسبب أزمة كورونا والحجر الصحي.

وأضاف خضر: من خلال مركز الاستماع وعلى الرقم المجاني 121 تلقينا العديد من الاتصالات الواردة من ضحايا الابتزاز الإلكتروني.

وأكد خضر على حق الجميع في الوصول الآمن الى الإنترنت واستخدامه بحرية. وأشار الى ان مؤسسة سوا أطلقت تطبيق (sawa 121) الذي يهدف الى حماية النساء والفتيات من التحرش في الأماكن العامة، كما ويسهل على الضحايا الوصول الى خدمات المؤسسة لتلقي المساعدة والدعم.

ومن جانبها قالت المديرة العامة لمؤسسة سوا أهيلة شومر: ان العنف الالكتروني هو امتداد للعنف الذي تتعرض له النساء، وتابعت شومر نساء كثيرات يترددن في التبليغ عن المبتز بسبب خوفها من وصمة العار.

وأضافت: هدفنا من إطلاق الحملة هو توعية المواطنين على استخدام الانترنت بشكل آمن، وتشجيع الضحايا الذين يتعرضون للابتزاز الإلكتروني سواء بالتهديد أو نشر صور او استخدام تعليقات مسيئة لهم سواء على فسيبوك، ماسنجر أو إنستغرام عدم التردد بالتواصل على ارقام مؤسسة سوا.

يذكر ان سوا مؤسسة اهلية تأسست منذ أكثر من 20 عاما وتعمل على مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وتقدم الدعم النفسي لضحايا العنف من خلال رقم مجاني 121.