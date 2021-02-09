غنيم يطلع ممثلة النرويج على مستجدات قطاع المياه

وطن: أطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم ممثلة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورن فيست على آخر مستجدات قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.

ووضع غنيم الممثلة النرويجية في صورة الوضع الحالي لقطاع المياه الفلسطيني والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي للتجمعات الفلسطينية ، رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل العمل في كثير من الاحيان، مؤكداً على أهمية دعم خطط عمل سلطة المياه الرامية الى دعم وتطوير قطاع المياه ورفده بالمشاريع الاستراتيجية.

كما تطرق اللقاء الى بحث المشاريع التي تعكف سلطة المياه على تنفيذها والتي تأتي تلبية للاحتياج الفعلي للتجمعات الفلسطينية وفق خطة سلطة المياه التطويرية والاحتياجات الفعلية لضمان ديمومة عمل هذه المشاريع، ومن ضمنها مشاريع رابط المياه والطاقة في في الضفة الغربية وقطاع غزة .

بدورها أكدت فيست اهتمام بلادها بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والسعي نحو تحقيق شراكة لتطوير مناحي الحياة للمجتمع الفلسطيني مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية عقد مزيد من اللقاءات وتبادل المعلومات والمجالات التي من الممكن ان تسهم حكومة النرويج في دعمها بهدف تطوير قطاع المياه.