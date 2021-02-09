كحيل يؤكد انطلاق عملية تسجيل الناخبين في غزة والضفة غدا

رام الله - وطن: أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن البدء بانطلاق أعمال تسجيل الناخبين في كافة محافظات الوطن يوم غد، وتستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال كحيل في تصريحات أدلى بها للصحفيين لحظة وصول وفد اللجنة الذي ضم إلى جانبه، نائبه أشرف الشعيبي، والمتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، إن زيارة وفد اللجنة إلى قطاع غزة اليوم للتواصل مع مكاتبنا والمكتب التنفيذي المتواجدين فيه، للاطلاع غدا على انطلاق أعمال تسجيل الناخبين في غزة، والتي تستمر خمسة أيام، إضافة إلى لقاء الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن الوفد سيقوم بجولة ميدانية في كافة محافظات القطاع الخمس، وأيضا سيلتقي مع الطواقم المتنقلة، التي تجري عملية تسجيل وتوعية للمواطنين حتى يتم حشد أكبر عدد من المسجلين.

وبين كحيل، أن عملية الانتخابات في القدس لها تسهيلات وإجراءات كما جرت في أعوام 1996 و2005 و2006، منوها إلى أن لجنة الانتخابات هي لجنة فنية تقوم بعملها وفقا للمرسوم الرئاسي، ووفق الجدول الزمني الذي تم وضعه لإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الطواقم الفنية جاهزة ومدربة للانطلاق غدا، مشيرا إلى أن أنه تم تسجيل أكثر من 165 ألف ناخب تم إضافتهم في سجل الناخبين، والذين عددهم مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ناخب، متوقعا زيادة هذا الرقم مع نهاية عملية التسجيل يوم الثلاثاء المقبل، السادس عشر من الشهر الجاري.

وأوضح كحيل أن تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي يدل على شغفهم لغياب المسار الديمقراطي في فلسطين منذ 15 عاما، حيث إن جيلا كاملا لم يعايش هذه التجربة الديمقراطية.

ونوه إلى أن أكثر من نصف الناخبين قاموا بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة للاطلاع على بياناتهم والتأكد من أنهم مسجلون، وهذا مؤشر على أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون عالية.

ووصل وفد لجنة الانتخابات المركزية، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع قادما من رام الله.