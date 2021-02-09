الصحة: 9 وفيات و1022 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات و1022 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، جنين 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (71)، ضواحي القدس (69)، الخليل (91)، رام الله والبيرة (181)، بيت لحم (55)، قلقيلية (21)، طولكرم (32)، نابلس (49)، جنين (32)، طوباس (8)، أريحا والإغوار (5)"، قطاع غزة (148)، مدينة القدس (260).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (0)، الخليل (28)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (33)، قلقيلية (2)، طولكرم (31)، نابلس (68)، جنين (17)، طوباس (9)، أريحا والإغوار (4)"، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (170).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.