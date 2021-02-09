الاحتلال يعتقل 9 شبان من الضفة الغربية

وطن: اختطفت عناصر من وحدة "المستعربين" بقوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، شابين من مدينة جنين، وداهمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وفتشت أحد المنازل، واعتقلت شابًا من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، كما اعتقلت 3 مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل، واعتقلت 3 شبان من بيت لحم.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت منزل الأسير المحرر رياض هزاع بني عودة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير نادي الأسير ومصادر محلية في جنين منتصر سمور قوله إنّ "مستعربين" اختطفوا الشابين قيس منير احمد حمدان (21 عامًا)، ونبيل جميل جرار( 25 عامًا)، عقب مداهمة منزلي ذويهما في البلدة، وتفتيشهما. وقد اندلعت مواجهات عقب اقتحام مدينة جنين، تخللها اطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي طوباس، وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت منزل الأسير المحرر رياض هزاع بني عودة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سري البرغوثي، بعد دهم منزله، وتفتيشه في البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى إبراهيم دعامسة (21 عامًا) من مخيم الدهيشة، وإسلام محمد سباتين (19 عامًا) من منطقة البالوع في بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وفي الخليل، أفادت محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عيسى الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل، وعهد سامر ابو شرخ (23 عاما) من بلدة الظاهرية جنوبا، ومجاهد محمد مطلق ابو جحيشة (25 عاما) من بلدة اذنا غربا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، عرف من أصحابها: الاسير سامر ابو شرخ في الظاهرية، والمواطن رامي حمدان في عقبة تفوح غرب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.