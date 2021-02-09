ثلاثة أسرى وأسيرة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: يدخل يوم الثلاثاء، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسيرة ملك محمد يوسف سلمان (21 عامًا) من بيت صفافا بالقدس المحتلة، اعتقلها الاحتلال وهي قاصر بعمر 16 عاما، وحكم عليها جورا بالسجن 10 أعوام، أمضت منها خمسة أعوام منذ اعتقالها عام 2016.

الأسير أحمد محمد زهدي مرشود (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الاسير محمد نعيم سلمان قواسمة (37 عاما)، من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 13 عامًا السجون الصهيونية.

الأسير طارق خالد محمد الطبش (41 عاماً)، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 20 عامًا في السجون.