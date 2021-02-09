الخارجية الأمريكية تتحفظ على الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل

وطن: رفض وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، في حديث لشبكة CNN الإخبارية، ليلة الإثنين/الثلاثاء، الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال بلينكن في ذات المقابلة: "إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض هي شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت في حال تغير الوضع في سوريا".

يشار الى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعترف عام 2019 بسيادة الاحتلال على مرتفعات الجولان.

وردا على سؤال حول اسباب عدم اتصال بايدن برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى اليوم، قال الوزير بلينكن: "أنا متأكد من أنه ستتاح لهما فرصة التحدث قريبا".