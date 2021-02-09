في مؤتمره الوطني العام.. الحراك الوطني الديمقراطي يعلن انطلاق نشاطه السياسي العلني في أوساط الشعب الفلسطيني

رام الله- وطن: عقد الحراك الوطني الديمقراطي "فلسطين"، مؤتمره الوطني العام في مدينة رام الله، بمشاركة ما يزيد عن مئة عضو، من مختلف محافظات الضفة الغربية، ومن القدس وقطاع غزة عبر الاتصال "زووم".

وأعلن الحراك انطلاق نشاطه السياسي العلني في أوساط الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة، "الضفة الغربية وغزة بما فيها القدس ومناطق الشتات الفلسطيني".

وأكدت مداخلات اعضاء وعضوات الحراك على ضرورة بناء كتلة شعبية ضاغطة بعيدا عن القبول بثنائية الحكم والسيطرة؛ كما أكدت على مرتكزات عمل الحراك القائمة على الوحدة ومقاومة الاحتلال، والصمود في وجه مؤامرات التصفية للحقوق الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأبرزت مداخلات أعضاء وعضوات المؤتمر على ضرورة العمل من أجل الائتلاف والوحدة والشراكة مع كافة القوى الديمقراطية والمؤسسات المدنية والنقابية والمجتمع المدني وكافة الفعاليات والحراكات الشبابية والاتحادات النسائية من أجل تحقيق البرنامج الوطني؛ بما فيها الانتخابات السياسية والبلدية.

وأقر المؤتمر التأسيسي وثائق المؤتمر بعد اجراء المناقشات وعرض التعديلات اللازمة وهي:

- الوثيقة السياسية البرنامجية

- لائحة العمل الداخلي

- ورقة تقدير موقف تجاه الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وقرر: المشاركة فيها بكل الجهد الممكن وبالتحالف مع كافة مكونات التيار الثالث التقدمي والديمقراطي، ودعي الى رفع الهمم لتحمل المسؤوليات الوطنية والمشاركة الفعالة بكل مراحلها؛ باعتبارها الطريق الصحيح لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وكفاحية في مجابهة النظام العنصري الاسرائيلي.

-يمارس أعضاء المؤتمر التأسيسي مسؤولياتهم في تشكيل وتفويض المجلس التنسيقي العام من أعضاء المؤتمر في الضفة والقدس وغزة ومناطق الشتات الفلسطيني

-تكليف المجلس بانتخاب لجان العمل التابعة.