في مؤتمره الوطني العام.. الحراك الوطني الديمقراطي يعلن انطلاق نشاطه السياسي العلني في أوساط الشعب الفلسطيني

في مؤتمره الوطني العام.. الحراك الوطني الديمقراطي يعلن انطلاق نشاطه السياسي العلني في أوساط الشعب الفلسطيني
رام الله- وطن: عقد الحراك الوطني الديمقراطي "فلسطين"، مؤتمره الوطني العام في مدينة رام الله، بمشاركة ما يزيد عن مئة عضو، من مختلف محافظات الضفة الغربية، ومن القدس وقطاع غزة عبر الاتصال "زووم".
وأعلن الحراك انطلاق نشاطه السياسي العلني في أوساط الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة، "الضفة الغربية وغزة بما فيها القدس ومناطق الشتات الفلسطيني".
وأكدت مداخلات اعضاء وعضوات الحراك على ضرورة بناء كتلة شعبية ضاغطة بعيدا عن القبول بثنائية الحكم والسيطرة؛ كما أكدت على مرتكزات عمل الحراك القائمة على الوحدة ومقاومة الاحتلال، والصمود في وجه مؤامرات التصفية للحقوق الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأبرزت مداخلات أعضاء وعضوات المؤتمر على ضرورة العمل من أجل الائتلاف والوحدة والشراكة مع كافة القوى الديمقراطية والمؤسسات المدنية والنقابية والمجتمع المدني وكافة الفعاليات والحراكات الشبابية والاتحادات النسائية من أجل تحقيق البرنامج الوطني؛ بما فيها الانتخابات السياسية والبلدية.
وأقر المؤتمر التأسيسي وثائق المؤتمر بعد اجراء المناقشات وعرض التعديلات اللازمة وهي:
- الوثيقة السياسية البرنامجية
- لائحة العمل الداخلي
- ورقة تقدير موقف تجاه الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وقرر: المشاركة فيها بكل الجهد الممكن وبالتحالف مع كافة مكونات التيار الثالث التقدمي والديمقراطي، ودعي الى رفع الهمم لتحمل المسؤوليات الوطنية والمشاركة الفعالة بكل مراحلها؛ باعتبارها الطريق الصحيح لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وكفاحية في مجابهة النظام العنصري الاسرائيلي.
-يمارس أعضاء المؤتمر التأسيسي مسؤولياتهم في تشكيل وتفويض المجلس التنسيقي العام من أعضاء المؤتمر في الضفة والقدس وغزة ومناطق الشتات الفلسطيني
-تكليف المجلس بانتخاب لجان العمل التابعة.