الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، طالت عدة مواطنيين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل، وهم: محمد عيسى الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل، وعهد سامر ابو شرخ (23 عاما) من بلدة الظاهرية جنوبا، ومجاهد محمد مطلق ابو جحيشة (25 عاما) من بلدة اذنا غربا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، عرف من أصحابها: الاسير سامر ابو شرخ في الظاهرية، والمواطن رامي حمدان في عقبة تفوح غرب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سري البرغوثي، بعد دهم منزله، وتفتيشه في البلدة.