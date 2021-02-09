بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

وطن: هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأوقعت بها أضرارا جسيمة.

وقال أحد الصيادين إن زوارق الاحتلال الحربية قامت باستهداف مراكبهم، على بعد ستة أميال قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في ثلاثة مراكب على الأقل.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران مدافعها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الأخرى، وفتحت عليها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها بمياه البحر.

وكانت بحرية الاحتلال قد استهدفت أمس الإثنين مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة غزة، ومدينة دير البلح وسط القطاع، مخلفة أضراراً بعدد منها.

وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

(وفا)