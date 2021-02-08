محافظ سلفيت يقرر إغلاق المتاجر والبنوك والمدارس والمقاهي وصالونات الحلاقة حتى الأحد المقبل

وطن: قرر محافظ سلفيت عبدالله كميل إغلاق المتاجر يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة 12 ظهرا وحتى صبيحة يوم الأحد المقبل، إضافة إلى إغلاق البنوك وصالونات الحلاقة والتجميل.

وقال كميل في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، إنه بناء على تطورات الحالة الوبائية وارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في مدينة سلفيت نتيجة إقامة بيوت العزاء والتجمعات، قررنا أيضا إغلاق المقاهي والمدارس ورياض الأطفال حتى صبيحة الأحد، ما لم يحدث أي تطورات جديدة.

وأضاف أنه يحظر إقامة بيوت العزاء والأعراس والجاهات قطعيا، بما فيها داخل المنازل وذلك ينطبق أيضا على جميع بلدات وقرى المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم الابقاء على عمل المؤسسات ومقدمي الخدمات مع التأكيد على التزامها باجراءات السلامة الوقائية.

وطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة، وعدم إقامة التجمعات بمختلف أشكالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.