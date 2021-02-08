الأسير الجريح نور الدين البيطاوي من جنين يقبع بوضع صحي خطير بمشفى "العفولة"

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الشاب نور الدين البيطاوي، الذي أصيب صباحا برصاص الاحتلال في مخيم جنين، يقبع في قسم العناية المكثفة بمستشفى العفولة بوضع صحي خطير.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير البيطاوي تعرض لإصابة بالبطن وانه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب البيطاوي، بعد أن أطلقت الرصاص الحي باتجاهه، كما اعتقلت شابين، عقب دهم منزلي ذويهما في مخيم جنين