غزة.. تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 148 إصابة بعد فحص 1618 عينة بنسبة إصابة 9.1%.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، صباح اليوم، عن "تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولا يوجد حالات وفاة".

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنّه "تم إجراء 2242 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مُبينةً أنّ "الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52599 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3620 حالة".

وقالت الوزارة إنّ "اجمالي المتعافين بلغ 48450 حالة، واجمالي الوفيات بلغ 529 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 64 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة".