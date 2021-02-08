غزة: الاحتلال يحدث أضرارًا جسيمة في مراكب الصيادين

وطن: تضررت عدد من مراكب الصيادين مساء اليوم الاثنين، جراء استهدافها بكثافة بالنيران والقذائف في عرض بحر غرب مدينة غزة.

وبحسب لجان العمل الزراعي، فإن الاحتلال استهدف بكثافة مراكب الصيادين على بعد 6 أميال بحرية، ما تسبب بأضرار جسيمة، مشيرةً إلى أن تلك المراكب تعرضت لمدافع رشاشة ثقيلة إلى جانب استخدام مضخات المياه.

وتواصل الزوارق الإسرائيلية استهداف الصيادين بشكل متواصل لتحرمهم من الصيد بحرية، ما أدى ذلك لتدمير عشرات المراكب واستشهاد عدد من الصيادين وإصابة العشرات، هذا بخلاف اعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم.