جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعماً للريادة والإبداع الطلابي

وطن: وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنجاز فلسطين" الأستاذ عماد الهندي مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج ونشاطات تدريبية لطلبة الجامعة في الريادة والإبداع، وذلك ضمن برنامج "الشركة الطلابية" الذي تنفذه المؤسسة، بحضور نواب رئيس الجامعة، ونائب رئيس مجلس إدارة "إنجاز فلسطين" الأستاذ بسام ولويل، والمديرة العامة للمؤسسة الأستاذة رانيا قطينة.

وأكد أ.د. عماد أبو كشك سعي جامعة القدس للاستثمار بطاقات طلبتها وتعزيز قدراتهم نحو الإبداع والتميز والتفكير المثمر لإدارة أعمالهم بأنفسهم، وتدريبهم لتحقيق ذلك، ومثال ذلك عمل "حاضنة القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال" التي أنشأتها تحت إشراف خبراء ومختصين من الجامعة، بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام، مشددًا بذلك على أهمية العمل المشترك مع هذين القطاعين لتحقيق الأهداف المرجوة.

ورحب أ.د. أبو كشك بتوقيع هذه المذكرة التي من شأنها تعزيز القدرات الإبداعية لدى طلبة الجامعة الخريجين خاصة، والشباب الفلسطيني عامة، مشيرًا إلى أن تقاطع الأهداف ما بين الجامعة والمؤسسة سيحقق نتائج مزهرة على جميع الأصعدة.

ونوّه الأستاذ عماد الهندي بدوره إلى ضرورة الربط ما بين الحياة العملية والأكاديمية، إذ أن تحقيق ذلك لا يتم إلا من خلال العمل المشترك ما بين مؤسسات المجتمع، الأمر الذي يصب في خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم العملية ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، معبرًا عن سعادته بتوقيع المذكرة الهامة والواعدة.

وعرفت الأستاذة رانيا قطينة بالمؤسسة، وأهدافها التي تتضمن تعزيز قدرات الشباب الفلسطيني على المساهمة في التنمية الاقتصادية، فهي توفر برامج يقدمها متطوعون ذوو خبرة لإلهام الشباب حول الابتكار في مجال إدارة المشاريع والأعمال.

وتنص المذكرة على توفير متطوعين من جامعة القدس "أساتذة وطلبة خريجين" للمساهمة في تنفيذ برامج إنجاز بما يتناسب مع تخصصاتهم، وتدريب الطلبة من خلال ثلاثة محاور أساسية، أولها المعرفة المالية، التي تهدف لتزويد الطلبة بالمعرفة والخبرة العملية لضمان تعزيز قدرتهم على إدارة أموالهم بحكمة، أما المحور الثاني فيتعلق بريادة الأعمال بشكل يتيح للطلبة تنفيذ مشاريعهم الخاصة، فيما يركز المحور الثالث على تدريب الطلبة في مجال الجهوزية للعمل بشكل يسهم في مساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية تخص مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وتشارك جامعة القدس من خلال هذه الاتفاقية في برنامج "الشركة الطلابية"، وهو برنامج يعتمد على التدريب العملي بحيث يقدم البرنامج تجربة عملية من شأنها أن تساعد الطلبة في تأسيس شركات ريادية خاصة بهم وتعقد إنجاز مسابقة وطنية يتم من خلالها عرض أعمال الجامعات المتنافسة على لجنة تحكيم مختصة، وستقوم الشركة الطلابية الفائزة على المستوى الوطني بتمثيل فلسطين في مسابقة إقليمية تطلقها سنويًا شبكة إنجاز العرب تتنافس خلالها جامعات من ست عشرة دولة عربية للحصول على لقب "أفضل شركة طلابية على المستوى الإقليمي" لفئة الجامعات.

يشار إلى أن جامعة القدس تدير شبكة من العلاقات الواسعة مع العديد من دول العالم ومؤسساته لتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة لطلبتها، وقد وقعت العديد من مذكرات التفاهم معهم لتنفيذ أهدافها، كما وتحفز الجامعة طلبتها على إنتاج مشاريع تكنولوجية، وتدعم تنفيذها على أرض الواقع بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني والتطور التكنولوجي والمعرفي، عبر توفير البيئة البحثية وفرص التطبيق والاستثمار المناسبين لهم.