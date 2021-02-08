الشرطة تكشف ملابسات سرقة أغنام في بيت لحم

وطن: كشفت شرطة بيت لحم، اليوم الاثنين، ملابسات سرقة أغنام من داخل حظيرة للمواشي ببلدة العبيدية شمال شرق محافظة بيت لحم.

وأفادت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأن مركز شرطة العبيدية تلقى شكوى من مواطن من سكان البلدة حول قيام مجهولين بخلع بوابة الحظيرة وسرقة 126 رأس من الأغنام، وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وتم تحديد مكان تواجد الأغنام في منطقة صحراوية باتجاه البحر الميت حيث تحركت قوه من الشرطة إلى المكان وتم ضبط 126 رأس من الأغنام.

وأضاف البيان أن الشرطة قامت تسليم الأغنام إلى صاحبها وجاري العمل على إحضار المشتبه به لتقديمه للعدالة.