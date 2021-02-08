الداخلية بغزة تعلن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غد الثلاثاء

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إن السفر سيكون للواردة أسماؤهم في الكشف المرفق من الحافلات الستة، وعليهم التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.

ودعت جميع المسافرين المذكورين في الكشف التواجد غداً الساعة 5 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

كشف السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء