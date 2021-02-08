الشرطة تتلف مركبات غير قانونية وتحرر مخالفات في جنين

وطن: أتلفت الشرطة اليوم، 65 مركبة غير قانونية تم ضبطها بعدة مناطق من محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه واستمرارا لعمل الشرطة في مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية والحد من انتشارها قامت الشرطة بإتلاف 65 مركبة غير قانونية تم ضبطها في وقت سابق بعدة مناطق مختلفة من محافظة جنين، وأكدت الشرطة بأن عملية الإتلاف تمت بعد التأكد من قبل جهة الإختصاص بعدم قانونية هذه المركبات.

وحررت الشرطة 140 مخالفة لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبا لعدم الإلتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في جنين.

وذكرت الشرطة، بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.