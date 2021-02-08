مجلس الوزراء يقرر إنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية

رام الله-وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين، إنشاء شركة فلسطينية حكومية للألياف الضوئية "لتعزيز خدمات الإنترنت وتسهيل وصولها للمواطنين"، وإنشاء الشركة الفلسطينية المراسلة، وتكليف سلطة النقد بإدارتها.

واعتمد المجلس، تعليمات الدوام لمؤسسات التعليم العالي بما يضمن جودة العملية الأكاديمية ومصداقيتها، فيما قرر تشكيل لجنة وزارية وأخرى فنية لتقديم وتنفيذ خطة عمل لبرنامج تعزيز الرواية الفلسطينية، تشمل إعداد معلومات موثقة حول المدن والقرى الفلسطينية وتوثيقها في كافة مواقع النشر.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (95)، على جدول أيام العطل الرسمية للأعياد الوطنية والدينية، وعلى تخصيص موازنة مالية لإعادة تأهيل بئر ماء حوارة، بينما وافق على عدد من اذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية، واعتمد بصورة نهائية عددا من الأنظمة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن وزارة الصحة ستباشر عملية تطعيم الجموع ضد فيروس "كورونا" اعتباراً من منتصف الشهر الجاري بعد أن يكتمل وصول اللقاحات من مصادر متعددة وآمنة.