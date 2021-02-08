الاحتلال يقر صفقة تسلّح مع واشنطن بقيمة 9 مليارات دولار

وطن: صادق الطاقم وزاري للشؤون العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال، ليلة أمس، على طلبات وزارة الحرب، لإبرام صفقات تسلح في السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 9 مليارات دولار، تضم طائرات شحن الوقود، مروحيات تحل محل مروحيات اليسعور، اسراب قتالية، ذخائر ومشاريع لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وحسب ما أوردت الصحافة العبرية، نقلا عن مصادر في حكومة الاحتلال، فإن الحديث يدور عن اقرار مبدئي لدفع تسعة مليارات دولار، نحو سبعة منها من أموال المساعدات الامريكية التي أقرت في الولايات المتحدة، و 2.4 مليار دولار اخرى على أساس تسديد قرض اخذه جهاز الامن في العام 2014 لاجل تمويل الطائرات المتملصة.

كما تتضمن الضفقة مروحية CH-53k انتاج شركة تسيكورسكي وكذلك مروحية تشينوك من انتاج شركة بوينغ.