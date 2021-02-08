مركز أفق للدراسات والأبحاث يطلق حملة توعية وتحفيز للمشاركة في الانتخابات العامة

وطن: أطلق مركز افق للدراسات والابحاث ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، حملة توعية وتحفيز للمشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية المقرر اجراؤها في 22 ايار القادم، بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية وبدعم من الحكومة الكندية.

وتأتي هذه الحملة التوعوية في سياق تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع مشاركة المرأة والشباب تحديدا في هذه الانتخابات، ترشيحا وتصويتا، لبناء نظام سياسي فعال يستند الى اسس العمل الديمقراطي السليم.

وتشمل الحملة رسائل تحفيزية تؤكد على حرية التعبير والمشاركة الديمقراطية وتشجع على المشاركة المُجْدية للنساء والشباب في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وترحب الحملة بزيادة نصيب المرشحات إلى 26% ، وتؤكد على التجديد الديمقراطي الحقيقي، ودورية الانتخابات كحق للمواطن واهم معيار لنزاهة الانتخابات.

وتتضمن الحملة بث ومضات إذاعية تحفيزية للمشاركة في العملية الانتخابية عبر اذاعة شبكة وطن الاعلامية على مدار الاسابيع القادمة.