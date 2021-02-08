مستوطنون يشرعون بأعمال بناء استيطانية في أراضي عينابوس جنوب نابلس

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بأعمال بناء استيطانية في اراضي المواطنين تم تجريفها في قرية عينابوس جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين شرعوا بأعمال بناء استيطانية في أراضٍ جرى تجريفها قبل نحو شهر، في منطقة عراق ميلادي شمال بلدة عينابوس.

واضاف ان هذه الأراضي تقع في حوض رقم (3) موقع العرش والوعرة، وهي قطعة مسجلة في المالية وتحمل رقم (56)، تعود ملكيتها لعائشة وصفية الصباح زيادة.

وأشار دغلس إلى أن عمليات التجريف التي شهدتها المنطقة، لتوسعة حدود مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، وتتمدد على حساب أراضي المواطنين.