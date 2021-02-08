وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات، و612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و440 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أنه حالات الوفاة سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (1)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)، قلقيلية (1)، نابلس (2).

وقالت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (48)، الخليل (84)، ضواحي القدس (46)، قلقيلية (10)، نابلس (72)، طولكرم (32)، طوباس (10)، بيت لحم (53)، جنين (32)، رام الله والبيرة (160)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (53)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4533 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت (22)، الخليل (10)، ضواحي القدس (47)، قلقيلية (3)، نابلس (62)، طولكرم (11)، طوباس (9)، رام الله والبيرة (50)، أريحا والأغوار (2)، قطاع غزة (216).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.