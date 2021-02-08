47 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 47 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم أثناء الاقتحام، وأدى بعض المستوطنين طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.