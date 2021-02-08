اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا يحض على إنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات



وطن: طالب اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا بإنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات.

وأكد الاتحاد في بيان له، وصل وطن، الاثنين، أن مشاركة شعبنا الفلسطيني في المهجر والشتات بانتخاب ممثليه للمجلس الوطني هي حق ديمقراطي.

وصرح جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني بمناسبة اجتماع الحوار الوطني في القاهرة، قائلا: أنظار شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج تتجه بتفاؤل لهذا اللقاء الوطني، وتطالب المجتمعين بعدم الخروج من قاعة الحوار حتى الاتفاق على كافة القضايا العالقة. وأهمها الاتفاق على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية المقر في أكثر من لقاء وأخره لقاء الأمناء العامين في بيروت ورام الله في 3/9/2020.

وأضاف: هذا البرنامج القادر على مواجهة الاستيطان وعمليات النهب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، البرنامج النضالي المعترف به عربيا ودوليا، برنامج حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

ودعا لتبني واعتماد هذا البرنامج والنضال من اجل تحقيقه يتطلب شراكة وطنية بعيدة عن حالة التفرد، وتغييب هيئات م ت ف الجامعة.

وطالب باسم الاتحاد الممتد على مساحة القارة الأوروبية بان يفتح المجال وكما اقر في لقاء الأمناء العامين بان تتم الانتخابات للمجلس الوطني حيث أمكن ذلك.

وقال: لقد أطلق اتحادنا منذ يومين مبادرة جمع تواقيع لأبناء وبنات شعبنا في أوروبا من اجل المشاركة في انتخاب ممثليهم للمجلس الوطني مدعوما من العديد من المؤسسات العاملة على الساحة الأوروبية. وبناء عليه نطالبكم بتذليل كافة العقبات التي تعيق هذه المشاركة الديمقراطية والالتزام بما اتفق عليه من أجل إجراء هذه الانتخابات حيث أمكن ذلك، ونحن نعتقد انه يمكن أن تقام الانتخابات في بلدان الشتات والمهجر وخاصة في أوروبا .حيث يوجد فيها أكثر من 750 الف فلسطيني تقريبا يطالبون بحقهم الشرعي بانتخاب ممثليهم للمجلس الوطني.

وأضاف رشماوي: نتمنى عليكم تذليل هذه العقبات الإدارية حتى تعود الثقة والدعم من جالياتنا إلى قيادتنا وممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية. ونؤكد دعمنا لجهود إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.