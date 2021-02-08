كورونا في غزة: لا وفيات جديدة وتسجيل 56 إصابة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، عن تسجيل 56 إصابة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، أنها أجرت 2242 فحصًا مخبريًا خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى تعافي 224 حالة جديدة؛ ليصل عد المتعافين إلى 48450 حالة.

ولفتت إلى أن تراكمي المصابين بلغ 52599 إصابة والحالات النشطة 3620 حالة.

وذكرت أن مجمل الوفيات بلغ 529 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 64 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.