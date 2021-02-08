الاحتلال يهدم بئر مياه في المغير شرق رام الله

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بئر مياه في منطقة جبعيت في قرية المغير شرق رام الله.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة جبعيت شمال القرية، وهدمت آلياتها بئر مياه تعود ملكيتها للمزارع فضل ابراهيم أبو عليا.

ولفت أبو نعيم الى أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة بالكامل، ومنعت المواطنين من الوصول، مشيرًا الى أن قوات الاحتلال هدمت قبل عدة أشهر بئرين للمواطن ذاته، بحجة البناء بدون ترخيص.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف قرية المغير بشكل شبه يومي، وتشهد مواجهات باستمرار، وقد استشهد في الرابع من كانون أول الماضي الطفل علي أبو عليا، خلال اقتحامها للقرية.