11 أسيراً مريضاً في عيادة سجن الرملة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسرى المرضى القابعين فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة"، قد تلقوا جميعا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا قبل أيام، وسيتلقون الجرعة الثانية بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن 11 أسيرا مريضا يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وهم كل من (خالد الشاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، ومحمد طقاطقة، وهيثم بلل، ونضال ابو عاهور، ومحمد مسالمة، ورامي مصطفى، وناظم ابو سليم)، تصنف غالبية حالاتهم على أنها الأصعب والأخطر في سجون الاحتلال، وتعتبر أجسادهم الأضعف والأقل مناعة في مواجهة هذا الفيروس الخطير.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يصل قرابة 700 أسير، بينهم 11 أسيرا مصابون بالسرطان، و300 أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.