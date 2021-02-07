الاحتلال يبعد مقدسيا عن الأقصى لمدة أسبوع ويفرج عن آخرين

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد المقدسي نظام أبو رموز عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، على أن يعود لتجديد مدة إبعاده.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نظام ظهر اليوم خلال وجوده بالقرب من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، واقتادوه من باب الاسباط إلى مركز شرطة القشلة.

وتسلم نظام قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وأخلي سبيله بعد أن صادرت الشرطة هاتفه النقال.

وتعرض المقدسي نظام للاعتقال والابعاد عن المسجد الأقصى عدة مرات، وتبلغ حصيلة ابعاده نحو 4 سنوات.

فيما أفرجت سلطات الاحتلال في سجن جلبوع اليوم عن الأسير المقدسي عبد المنعم الأعور من بلدة سلوان، بعد أن قضى 9 أشهر في سجون الاحتلال.

كما أفرجت عن الأسير المقدسي مصطفى أبو الهوى اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 26 شهرا.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الأسير مصطفى لحظة الافراج عنه من سجن النقب، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية، ثم أخلت سبيله لاحقا بشرط عدم الاحتفال بالإفراج عنه ورفع رايات أو اعلام.

في السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف 4 شبان بينهم فتى من قرية العيسوية إلى يوم غد الإثنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الشقيقين أنور سامي عبيد وشقيقه الفتى محمد، والشقيقين أحمد ومحمد درباس.