القمة الأفريقية تدعو إلى إنهاء جميع أشكال التعامل مع دولة الاحتلال

وطن: دعا الاتحاد الأفريقي -في بيان اختتام أشغال القمة 34- إلى إيجاد حل سياسي عادل لقضية فلسطين وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعهد زعماؤه بالعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقوية مؤسسات الاتحاد.

ودعا الإعلان الختامي للقمة -التي استمرت يومين- الدول الأفريقية إلى إنهاء جميع أشكال التعامل مع دولة الاحتلال، كما أكد قرارات وتوصيات من بينها توحيد الجهود في مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.

وجدد الاتحاد رغبته في إيجاد حل سياسي عادل لقضية فلسطين وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة داخل حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وأدانت القمة النظام القانوني التمييزي الإسرائيلي وتدابيره التعسفية والأحكام الصادرة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى الذين تحرمهم من الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

وتعهد رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو فيلكس أنطوان بالعمل على توحيد جهود القارة لتوفير لقاح كورونا لجميع الدول الأعضاء بشكل منصف، وفي الوقت المناسب، كما دعا إلى تضافر الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب.

وانطلقت القمة السبت عبر تقنية الفيديو بسبب فيروس كورونا.

المصدر: الجزيرة نت