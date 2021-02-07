‪ افتتاح فعاليات نادي الطهاة بقطاع غزة‬

وطن: انطلقت اليوم، في قطاع غزة فعاليات نادي الطهاة الفلسطيني وذلك في حفل مهيب أقيم في جامعة غزة بحضور وكيل وزارة العمل في غزة م.ايهاب الغصين ورئيس جامعة غزة د.رياض الخضري وبرعاية كريمة من شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية.

وتخلل الحفل كلمة لرئيس النادي الشيف نديم ملحم من بيت لحم إضافة لكلمات الغصين وجامعة غزة مجموعة من الشيفات من الجزائر والمغرب والأردن.

وتم خلال الحفل توزيع شهادات وبطاقات عضوية نادي الطهاة الفلسطيني للعام 2021 لقطاع غزة لشيفات مركز سمايل كتشن المركز الوحيد المتخص لتعليم فنون الطهي و المرخص في قطاع غزة من وزارة العمل إضافة الى عضويات لطلاب الدبلوم المهني بالشراكة مع جامعة غزة.