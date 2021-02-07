مصرع طفلة دعسا في ترقوميا

وطن: لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها اليوم الأحد، بعد تعرضها لحادث دعس ببلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفلة (..) قد وصلت لمستشفى الميزان بحالة خطيرة جدا وقد حاول الأطباء إسعافها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة، وأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور، حيث تبين تعرض الطفلة للدعس في ساحة منزلها من قبل أحد أقربائها.

وأكد ارزيقات بأن الشرطة تعمل على قبض السائق المتسبب وضبط المركبة.