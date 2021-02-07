اللجنة الحركية في شركة كهرباء محافظة القدس تهنى فوز قائمة الياسر في انتخابات نقابة العاملين في الشركة

وطن: هنأت اللجنة الحركية في شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة بأمين سرها واعضاء هيئتها الادارية بالتهنئة والمباركة لقائمة الياسر لفوزها واكتساحها في انتخابات نقابة عمال وموظفي شركة كهرباء محافظة القدس .

واشاد امين سر اللجنة الحركية لشركة كهرباء محافظة القدس عمار سدر بجهود كوادر الحركة في الشركة والجهود التي بذلت من اعضاء اللجنة الحركية التي افضت لهذا الفوز الساحق ، وقد علق سدر بان الشركة هي صرح مقدسي في قلب العاصمة الابدية لدولة فلسطين وانها اكبر مؤسسة ما زالت تعمل بالقدس

ودعا كافة المؤسسات في القدس للحفاظ على الثوابت الوطنية ودعم ومساندة المواطن الفلسطيني، واكد سدر ان الشركة تقدم خدماتها للمواطن المقدسي بأمانة وشفافية وتبذل كل الجهد للتخفيف من معاناة المواطن المقدسي الذي يعاني من ويلات مؤسسات الاحتلال وعنصريته المقيتة .

واكد على ان الشركة هي رمز من رموز عروبة القدس وهي جسم وطني بامتياز داخل المدينة المقدسة ويجب علينا حمايتها والدفاع عنها وعن ممتلكاتها ، واشاد بأعضاء النقابة الذين تم انتخابهم وان النقابة هي صمام امان للموظف وهي احد ثوابت الشركة .