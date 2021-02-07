دلياني يكشف عن ثاني اعتداء على الكنيسة الارثوذكسية الرومانية بالقدس على يد نفس الإرهابي الإسرائيلي خلال ثلاثة أيام

وطن: كشف رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، عن ثاني اعتداء تعرضت له الكنيسة الارثوذكسية الرومانية بالقدس أمس على يد نفس الإرهابي الإسرائيلي خلال ثلاثة ايام.

وقال دلياني إن حدوث جريمة الكراهية الاولى قبل ثلاثة ايام وتكرارها يؤكد تواطؤ حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الأعمال الإرهابية التي تستهدف المسيحيين والمسلمين خاصة في مدينة القدس. فقد اضطرت حكومة الاحتلال أن تُلقي القبض على الإرهابي الذي اقدم على ارتكاب الجريمة في المرة الاولى بسبب انتشار فيديو يصوره وهو يقوم بعملية الاعتداء، وكان من المفترض أن يكون هذا الإرهابي قابعاً في السجن لغاية عرضه على المحكمة، لكن حكومة الاحتلال اطلقت سراحه بسرعة بعد استجواب صوري.

وأضاف دلياني أن حكومة الاحتلال تُشجع الاعمال الإرهابية التي يقوم بها المجرمون الاسرائيليون من خلال تجاهل هذه الجرائم العنصرية والتساهل في التعامل معها الا إذا اضطرت لذلك، بالإضافة الى أن حكومة الاحتلال تمول مدارس التطرف والعنصرية الاسرائيلية التي خرّجت معظم الارهابيين الاسرائيليين من اموال ضرائب المسلمين والمسيحيين المتضررين من الاعمال الإرهابية.

ولفت دلياني الى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تدفع رواتب لهؤلاء الإرهابيين مما يزيد من الادلة على أن جرائمهم ما هي الا إرهاب دولة منظم.

وطالب دلياني المجتمع الدولي بالإقدام على خطوات عملية لحماية المسيحيين والمسلمين ومقدساتهم من الإرهاب الاسرائيلي المدعوم حكومياً، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي بسبب تقاعسها عن القيام بواجباتها التي يحتمها عليها القانون الدولي.