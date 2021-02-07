الاقتصاد تحظر تسويق الـ"شمينت" المنتج من قبل شركة شتراوس الاسرائيلية

وطن: منعت وزارة الاقتصاد الوطني تحظر تسويق الـ"شمينت" المنتج من قبل شركة شتراوس الإسرائيلية، في السوق الفلسطينية نظراً لمخالفة المواصفة الفلسطينية التي بموجبها يمنع استخدام الدهون المتحولة في عملية تصنيع الالبان.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن المنتج يحتوي على دهون متحولة ممنوع استخدامها في عملية تصنيع المنتج الامر الذي يعد تضليل وغش تجاري ويعرض صحة وسلامة المواطنين الى الخطر ووفقاً لذلك فان طواقم حماية المستهلك باشرت بسحب المنتج من السوق الفلسطينية.

ودعت التجار الى وقف عملية توريد المنتج تحت طائلة المسؤولية القانونية وعلى المواطنين الامتناع عن شراء هذا المنتج لما يشكله من خطر على صحتهم وسلامتهم.

كما دعت المواطنين الى استهلاك المنتج الوطني الذي يتحلى بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة.