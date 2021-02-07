الإغاثة الزرعية تطلق مشروعاً لتدريب مهندسي الطاقة

وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية ) مشروع تدريب مهندسي الطاقة والبيئة والكهرباء بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية (مركز تدريب الطاقة)، وذلك ضمن مشروع "المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة" الممول من التعاون الاسباني AECID من خلال مؤسسة FPS .

وتهدف الإغاثة الزراعية للعمل نحو دمج القطاع الزراعي بقطاع الطاقة البديلة من اجل تحسين مستوى الزراعة في المناطق صعبة الوصول لمصادر الكهرباء والتي يسيطر عليها الاحتلال ودعم صمود المزارعين في هذه المناطق.

وسيتم العمل في المشروع على تقديم برنامج تدريبي مكثف يرتكز بشكل أساسي على التدريب العملي المتخصص والمدمج بصيانة أنظمة الطاقة الشمسية نظرا لندرة هذا المجال في نطاق الطاقة البديلة، بالاضافة لبرنامج ادارة المشاريع وآلية عمل الدراسات والمخططات لهذه الأنظمة.

وسيضم هذا البرنامج 30 مهندسا من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيتم تدريبهم لمدة ثلاث شهور تجمع ما بين المادة النظرية المتخصصة والتدريب العملي المكثف مع الشركات في العديد من المشاريع.

وسيتم لاحقا لهذا التدريب التنافس على المرحلة الثانية من البرنامج وهي عبارة عن تدريب متخصص مع جامعة فالنسيا في إسبانيا في مجال الإدارة الهندسية وإدارة المشاريع.

والمرحلة الأخيرة من هذا البرنامج سيتم التنافس على منحة لدعم افضل فكرة لمشروع يخدم المجتمع الفلسطيني ضمن نطاق الطاقة البديلة والمجتمعات النائية والتي بحاجة ماسة لهذا النوع من الطاقة، حيث سيكون الدعم لأفضل أربعة أفكار ريادية وخلاقة.