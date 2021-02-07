محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

وطن: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ي،ه) عن تهمة هتك العرض لذكر أو أنثى لم يتم الثانية عشر بالتعاقب سنداً لأحكام المادة 298/2 بدلالة المادة301/1/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .