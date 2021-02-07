آله حاسبة وتوابيت

كتب مازن قمصية: منذ ما يقرب من ستة عقود عندما كنت طفل أتذكر أنني كنت أزور منزل عمي أبو جلال يوميًا تقريبًا. كان شيخ عشيرة القمصية. كان عمدة بلدتي لفترة من الوقت. كان يحظى باحترام كبير لحل أي مشكلة في بيت ساحور. كان هادئًا ويستمع جيدًا ، لكن عندما يتحدث كان الجميع يستمعون إليه. الناس الذين ظلموا الآخرين يعتذرون ويُعاد الالتحام والسلام. لقد أعجبت. وراء كل رجل امرأة عظيمة وكانت أم جلال من أطيب الناس الذين عرفتهم. عندما كان عمي أبو جلال خارج دوامه (مدرسًا ، مدير مدرسة ، مشرفًا على المدارس في بيت لحم رئيس بلدية) أو يحل مشاكل الآخرين ، كان يقضي بعض الوقت مع أطفاله الثمانية أو يلعب الورق/الشدة مع إخوته (والدي وأعمامي ). كان واحدا من ثمانية أطفال ولديه ثمانية أطفال. كان لدى سيدي وستي من طرف أمي أيضا ثمانية أطفال ، بما في ذلك والدتي ونموذجي المهني خالي الراحل د سنا عطالله أول عالم أحياء ر فلسطيني وأول شخص أحبه بعمق وأفقده.

أتذكر ذات يوم عندما رأيت آلة حاسبة لأول مرة في منزل أبو جلال. لا أتذكر ما إذا كان هو أو عم آخر قد أحضرها ، لكن أتذكر أكثر من 15 طفلاً في الغرفة جميعهم يريدون لمسها واختبارها والتنافس في هذا مع أعمامنا. لم يتم لعب أي أوراق في ذلك اليوم. كان أعمامي جميعًا مدرسين لأشياء مثل العلوم أو الرياضيات. بالقدوة غرسوا فينا الفضول وحب بالاكتشاف ا لأنهم كانوا مهتمين حقًا بالمعرفة من أجل المعرفة. كل هؤلاء الأعمام ماتوا الآن. هذه الذكرى وذكريات أخرى غمرت ذهني الأيام القليلة الماضية حيث فقدنا كلاً من أم جلال (توفيت الأسبوع الماضي بكورونا) وابنها (ابن عمي جلال) الذي توفي اليوم (السرطان). عانى جلال خلال الأشهر الماضية وشعرت بالحزن الشديد عليه. لم يكن جلال ابن عم فقط بل كان صديقًا مقربًا. كان مدرسًا فقد وظيفته بسبب مقاومته للاحتلال الإسرائيلي. كتب كتاباً عن عائلة القمصية. كان أكبر أبناء عمي (لم يكن أولهم الى الحياة الأخرى. أحببته كثيرا ... ماتت معه قطعة مني. إنه لأمر محزن أن نتجمع حول توابيت أولاً لأم وبعد أيام قليلة لابنها. كما هو الحال دائمًا فإن فقدان الأشخاص المقربين يذكرنا بهشة الحياة. إنه يذكرنا بأن الأعمال الصالحة فقط في الحياة هي التي تهم. ليس المال أو الملابس الجميلة أو المنزل الجميل ولكن ما نفعله لبعضنا البعض هو المهم. أغتنم هذه الفرصة للاعتذار لأولئك الذين قد أسأت إليهم ولتعهد بمضاعفة جهودي للنظر إلى الداخل ، ولأن أكون طيبًا ، وأحب أكثر.

يبدو أن حياتنا هنا هي قصة حزينة تلو الأخرى. إليكم ما كتبته عن وفاة والدي أيضا يوم الأحد ( 5 أكتوبر 2003)

الثلاثاء تمكنت من دخول فلسطين. يوم الأحد 5 أكتوبر 2003 ، الساعة 10:25 صباحًا ، بينما كنت أمسك بيده ، أخذ والدي أنفاسه الأخيرة في نفس القرية في فلسطين حيث أخذ أول نفسه عام 1929. عند آخر نقطة تفتيش في طريقي اليه قبل 4 أيام كان علي أن أمشي عبر جدار والعثور على وسيلة توصيل إلى المنزل. سألت رجلاً معه هاتف بجوار سيارة إذا كان بإمكاني استخدام هاتفه للاتصال بأسرتي لإرسال شخص ما. تبادلنا بضع كلمات وكان من مسقط رأسي. قال إنه سوف يأخذني إلى المنزل. اتصلنا وركبنا 10 دقائق في رحلة المنزل كما لو كنا نطير. كان الجميع هناك ولكن بالنسبة لي كان كل شيء ضبابي بين الحاجز وجانب سرير والدي. هناك رفع رأسه وذراعه اليسرى ببطء وصوته يرتجف وغير مفهوم ثم بدأ بالبكاء ونحن نعانق. حاول أختي تهدئته قائلين إنني على ما يرام وصلت بأمان ، ولم يحدث شيء. هز رأسه وقال شيئًا فسروه على أنه يعني أنه لا ينبغي أن أزعج نفسي بالحضور. بعد فترة استلقى مرهقًا جسديًا وعاطفيًا ، نظر حول الغرفة إلى الوجوه العديدة لجميع أقاربه ثم أغمض عينيه مخبئا ألمه رغم المهدئات.

من ذلك الثلاثاء إلى الأحد تدهورت حالته بسرعة كبيرة. يومي الثلاثاء والأربعاء تمكنت من فك رموز عدد قليل جدًا من الكلمات التي حاول قولها. استيقظ لفترات وجيزة على أشياء نادرة. ليبتسم لابن عمي جلال . حاول يوم الجمعة أن يخبر أم جلال (زوجة أخيه المتوفى) أنه لا ينبغي أن تتعب نفسها لتأتي لزيارته. رفع رأسه لينظر إلى أخته رينا ابتسم ذات مرة ابتسامة خافتة ومؤلمة على حفيده يزن. تناوبنا نحن وأبناؤه على الاعتناء به مع أمنا.

تألم ومات بكرامة. هذا المعلم العظيم كان لديه حياة منجزه. لقد كان مدرسًا ومدير مدرسة ورائد أعمال (كان يدير ذات مرة نادٍ ومتجرًا لألعاب الأطفال). ولكن قبل كل شيء قام بتربية ستة أطفال ونقل كل ما هو جيد لنا وأحفاده الأحد عشر - علمنا الاهتمام ببني البشر. لم يكن يشعر بالمرارة أو الغضب من البؤس الذي عانى منه هو وفلسطينيون آخرون. لقد فضل فقط أن يعيش ويشجع الآخرين على العيش. أصر لي على أنه يجب أن يموت في وطنه وأخذ أنفاسه الأخيرة في فراشه محاطًا بزوجته وأطفاله (خمسة من أصل ستة لأن أختي سحر كانت لا تزال في جنين) وأحفاده وأقاربه المقربين. شعرت بإحساس غريب بالمعجزة عندما دقت الأجراس بالصدفة (؟) في اللحظات القليلة من وفاته. كما بدت دعوة إسلامية للصلاة "مصادفة" على طول الطريق إلى الصلاة والدفن. جاء الآلاف لتقديم العزاء. لقد ترك لنا والدي عبئًا ثقيلًا لكنه يترك لنا قدرًا كبيرًا من الحب والحكمة. مش راح نكسفك يابا

