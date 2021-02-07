الإفراج عن الاسير المقدسي عبد المنعم الأعور بعد اعتقاله 9 أشهر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير المقدسي عبد المنعم الأعور من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة تسعة أشهر.

وكان الأعور اعتقل بتاريخ 31/5/2020، وتعرض حينها لتحقيق مطول على يد ضباط مخابرات الاحتلال في معتقل "المسكوبية"، وأدانته محكمة الاحتلال "بتقديم المساعدة لأهالي الأسرى والشهداء".

وبعدها، اختطفت سلطات الاحتلال زوجته إيمان الأعور، والتي صدر بحقها حكم جائر بالسجن لمدة 22 شهرًا.

وتحرر الأسير الأعور من سجن "جلبوع" تاركًا خلفه زوجته في سجن "الدامون" وابنه محمد في سجن "النقب".