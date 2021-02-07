قوى رام الله والبيرة: لقاءات القاهرة لتذليل العقبات امام اجراء الانتخابات واستعادة الوحدة

وطن: أكدت القوى الوطنية الاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على اهمية تسخير الامكانات، والجهود بإرادة سياسية ووطنية من اجل انجاح اللقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون التوصل لصيغة توافقية تفضي لاجراء الانتخابات العامة كما جاء في المرسوم الرئاسي باعتبارها استحقاق وطني وديمقراطي من اجل توحيد مكونات النظام السياسي لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال ومجابهة مخططاته الهادفة لتكريس الامر الواقع.

وجددت القوى في بيان لها وصل وطن، ترحيبها بقرار الجنائية الدولية بالولاية الجغرافية على الاراضي الفلسطينية، وهو ما يمهد الطريق لفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال وصولا لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا، وتدعو للاسراع في خطواتها.

واقرت القوى خلال اجتماعها قبل ظهر اليوم الاحد، سلسلة من الفعاليات والانشطة منها:-

- الثلاثاء 9/2 الدعوة للمشاركة في الفعاليات، والاعتصامات امام مقرات الصليب الاحمر الدولي الساعة 11:00 ظهرا اسنادا للاسرى في سجون الاحتلال للمطالبة بحماتيهم، وتقديم العلاج لهم ووقف سياسات الاحتلال القمعية بحقهم

-الاربعاء 10/2 الدعوة للمشاركة في الاعتصام امام ممثلية البرتغال التي تترأس الاتحاد الاروربي للدورة الحالية رفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس المحتلة، وللمطالبة بالتراجع عن هذه القرار سيكون الاعتصام امام سفارة البرتغال عمارة شركة ترست الساعة الثانية عشرة ظهرا.

- الجمعة12/2 يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك، والتماس رفضا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق ابناء شعبنا واستباحة الارض الفلسطنية،والشوارع، ومنع حرية الحركة، والتنقل، وتصعيد الاعتداءت على المواطينين في القرى والارياف، وتدعو القوى لاعتبار يوم الجمعة يوم للتصعيد الميداني في كافة المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية.