تسجيل 14 حالة وفاة و 828 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، ضواحي القدس 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1"، قطاع غزة حالتي وفاة، وفي مدينة القدس 3 وفيات .

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار (17)، ضواحي القدس (38)، قلقيلية (15)، الخليل (66)، سلفيت (35)، نابلس (57)، طولكرم (19)، بيت لحم (29)، رام الله والبيرة (122)، طوباس (10)، جنين (20)"، قطاع غزة (144)، مدينة القدس (252).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار (9)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (14)، الخليل (23)، سلفيت (21)، نابلس (49)، طولكرم (20)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (52)، طوباس (6)، جنين (32)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (69).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.