شبيبة فتح تلتقي نائب رئيس الحركة وتناقش الاستعداد لخوض التشريعية والرئاسية

رام الله - وطن: التقت حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية بنائب رئيس الحركة محمود العالول لمناقشة استعدادات الشبيبة ودورها في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وذلك بحضور نائب مفوض التعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية عبد المنعم حمدان، وأعضاء سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية في الأقاليم الشمالية ورؤساء مجالس الطلبة ومنسقي الشبيبة الطلابية في الجامعات و المعاهد من مختلف المحافظات.

وأكد العالول على إصرار حركة فتح على إنجاح الاستحقاق الديمقراطي الذي يمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بعد استعصاء إحداث اختراق حقيقي لإنهاء حالة الانقسام المستمر لما يزيد عن ثلاثة عشر عاما، مشيرا بان حركة فتح بكل مكوناتها ومؤسساتها الحركية على أهبة الاستعداد من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي وتحقيق نتائج تليق بالحركة وتضحياتها وصمود قيادتها التي تقود المشروع الوطني باقتدار وحكمة.

واستعرض العالول الواقع السياسي العام مشيرا بان شعبنا الذي رفض الرضوخ لكل التهديدات الأمريكية في زمن ترامب سيستمر في نضاله ومقاومته الشعبية حتى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأشار العالول الى مواصلة الحركة عقد مؤتمراتها لان ذلك يعكس التزاما واضحا بالنهج الديمقراطي لفتح سواء كان ذلك في أطرها الداخلية أو على المستوى الوطني بشكل عام، كما أكد العالول بأن نتائج حوار القاهرة ستشكل مسارًا هاما ومحطة استراتيجية كونها تعلن انطلاق الخطوات العملية لهذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني، مؤكدا بأن فتح ترتكز في مواقفها على مصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية فوق أي اعتبار.

بدوره قام حسن فرج عضو المجلس الثوري وسكرتير عام شبيبة باستعراض جهود ورؤى الشبيبة الفتحاوية حول الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدا بأن شبيبة فتح على أهبة الاستعداد لإنجاح ممثلي الحركة، وترسيخ النهج الديمقراطي في الوطن، مشيرا بان الأولوية اليوم لحث الشباب على التسجيل للانتخابات كونهم الغالبية العظمى من الناخبين، مشيرا الى ان الشباب الفلسطيني يشكل أغلبية الناخبين، وان 53%من الناخبين سيصوتون للمرة الأولى مما يجعل من تبني قضايا الشباب أولوية وطنية هامة.

واستمع العالول الى آراء الشبيبة و توجهاتها وأفكارها وأجاب على تساؤلات الكادر .