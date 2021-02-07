حالتا وفاة وتسجيل 144 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة إن مصابين توفيا بفيروس كورونا المستجد فيما تم تسجيل 144 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الأحد، أنه تم إجراء 2218 فحصًا مخبريًا، وتسجيل 214 حالة تعاف جديدة.

وبيّنت أن إجمالي المصابين بلغ 52543 إصابة والحالات النشطة 3888 حالة، فيما بلغ أجمالي المتعافين 48126 حالة، وإجمالي الوفيات 529 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغ 72 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.