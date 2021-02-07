منتدى النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية: تأجيل الانتخابات المحلية مبرر ونطالب بتحديد موعد لها في تشرين الثاني

وطن: أعلن منتدى النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية عن دعمه وترحيبه الكامل لإجراء الانتخابات العامة كونها استحقاق دستوري وقانوني تأخر كثيرا.

وقال المنتدى في بيان وصل وطن انه تابع باهتمام القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، واعتبر التأجيل مبررا كونه يأتي في خضم العملية الانتخابية للانتخابات العامة.

وأكد المنتدى ان "الانتخابات المحلية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس ستسهم في تشكيل حالة وطنية ديمقراطية وبيئة داعمة لإنجاح الانتخابات العامة في أيار القادم، لكننا وكما اسلفنا نرحب بمرسوم الانتخابات العامة ونعمل كائتلاف بالمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة وضمان التمثيل المنصف للنساء والشباب في المجلس التشريعي القادم كخطوة على طريق تجديد النظام السياسي وإنهاء الانقسام البغيض، وتمكينه لمواجهة السياسات الاستعمارية الصهيونية التي تهدف الى تقويض الحقوق الوطنية لشعبنا وتعزيز صموده من جهة ، وتعميق أسس البناء الديمقراطي في كافة مناحي حياة شعبنا من جهة أخرى."

وطالب المنتدى رئيس الوزراء محمد اشتية بإصدار قرار وزاري يحدد إجراء الانتخابات المحلية الدورية بتاريخ 13/11/2021، "كي يكون استحقاقا ملزما للحكومة الفلسطينية ولكافة الأطراف السياسية، و نستحضر في هذا الإطار تجربة الانتخابات المحلية في عام 2006 حيث أجريت أربع مراحل للانتخابات المحلية في 2004 و2005 وتأجلت المرحلة الخامسة بعد اجراء الانتخابات التشريعية في ذلك الوقت، ولم تلتزم الحكومة التي شكلت بعد الانتخابات باستكمال الانتخابات المحلية."

