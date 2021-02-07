الدوري الإسباني: برشلونة في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام بيتيس

وطن: يستضيف ريال بيتيس نظيره برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

يسعى الفريق "الكاتالوني" لمواصلة الانتصارات، واستعادة مركز الوصافة من ريال مدريد.

ويدخل برشلونة مواجهة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، قبل انطلاق الجولة برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يواجه ضيفه سيلتا فيغو في ختام الجولة، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز الـ7 برصيد 30 نقطة.

وكان برشلونة تخطى عقبة غرناطة بصعوبة بالغة، الأربعاء الماضي، في دور الثمانية من منافسات كأس إسبانيا 5-3، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، بعد أن كان خاسراً بهدفين حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، في حين ودع ريال بيتيس الكأس عقب خسارته بركلات الترجيح أمام أتلتيك بلباو، بعدما كان متقدماً بهدف حتى الوقت بدل الضائع من المباراة.

ويسعى البارسا للفوز وتحقيق الانتصار السادس توالياً في المسابقة، بعدما عاد بقوة للمنافسة على اللقب هذا الموسم، عقب تراجع نتائجه في بداية الموسم.

ويغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم، كل من أنسو فاتي، سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، بداعي الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس 21 لاعباً هم: تير شتيغن، نيتو، تينياس، ديست، أراخو، لينغليت، ألبا، أومتيتي، فيربو، مينغويزا، بوسكيتس، بيانيتش، بويغ، بيدري، ماتيوس، دي يونغ، ميسي، غريزمان، برايثوايت، ديمبلي، وترينكاو.

وقال مدرب برشلونة، رونالد كومان، في المؤتمر الصحافي لمباراة ريال بيتيس: "حسناً بيكيه قال ذلك وهو يتحمل مسؤولية كلامه، لا أستطيع التحدث حول الأعوام السابقة، لا أريد القول بأن الحكام ضدنا لأنني أرى الحكام يتخذون قرارات ما يرونها مناسبة، نعم هناك أخطاء مثل مباراة غرناطة، لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء".

وعن مستقبل النجم ليونيل ميسي، قال كومان: "كما قلت سابقاً، شخص واحد سوف يقرر مستقبل ميسي وهو اللاعب نفسه، بالتأكيد أتمنى استمراره لسنوات عديدة".