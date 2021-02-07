الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر غزة

وطن: أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة ستة أميال بحرية، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، فيما لحقت أضرار بأحد مراكب الصيد.

كما استهدفت بحرية الاحتلال بالرصاص وقنابل الصوت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.