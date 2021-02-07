محدّث| اصابتان خلال مداهمة الاحتلال لمنازل المواطنين في جنين وطورة

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدينة جنين وقرية طورة جنوب غرب المدينة وداهمت عدة منازل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت الحي الشرقي وحي المراح وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وداهمت منزلي المواطنين احمد رشدي الحثناوي وحسان جرار وفتشتهما.

وافادت مصادر محلية بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة وداهمت عدة منازل وفتشمها وإستجوب ساكنيها، كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، عرف من أصحابها: جميل كامل زيد، وزكريا ياسين زيد، ويوسف محمد زيد.