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أجواء غائمة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

07.02.2021 07:22 AM
أجواء غائمة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا إلى صاف و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

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