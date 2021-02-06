6271 اصابة جديدة بالكورونا في دولة الاحتلال

وطن: ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، انه تمتسجيل 6271 إصابة جديدة بوباء كورونا بنسبة بلغت 7.8 في المئة بعد إجراء والذي حدد أيضًا إجراء 82،545 اختبار فحص، رغم الإغلاق المشدد المفروض للأسبوع الثالث على التوالي، والذي من المقرر أن ينتهي الأحد الوشيك.

وأشارت الوزارة إلى وفاة 38 حالة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة ليرتفع الإجمالي إلى 5057 منذ تفشي الوباء في دولة الاحتلال.

ووصل عدد المرضى النشطين إلى 71635 شخصًا، منهم 1124 توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 332 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وأكدت أن نسبة النتائج الايجابية في عدد الفحوصات وصلت إلى 7.8في المئة .